كأس أمم إفريفيا 2023.. خسارة زامبيا تفسد احتفالية المساكني قائد منتخب تونس

لم يهنأ الدولي التونسي يوسف المساكني بتحقيق رقم قياسي، بسبب خسارة منتخب بلاده أمام زامبيا بنتيجة 0/1 أمس الإثنين، بالجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وعادل يوسف المساكني رقم النجم المصري أحمد حسن، وسونغ نجم الكاميرون السابق والمدرب الحالي للأسود غير المروضة، وأندري آيو نجم منتخب غانا الحالي، وأصبحت هذه هي المشاركة رقم 8 في تاريخ المساكني ببطولة كأس أمم إفريقيا رفقة منتخب تونس.

ويشارك منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا للمرة 21 في تاريخه والـ 16 على التوالي، حيث عزز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات ظهوراً في نسخ متتالية بالبطولة.



ويأتي منتخب تونس ضمن المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تضم مالي، وجنوب أفريقيا، وناميبيا.

وشدد المساكني، على أن اللاعبين يتحملون مسؤولية الخسارة أمام ناميبيا في كأس أمم إفريقيا، وقال قائد منتخب تونس في تصريحات لإذاعة "موزاييك التونسية": "هزيمة تونس أمام ناميبيا قاسية، والمهم هو التركيز على المباريات المقبلة".

وأضاف: "الأمور لم تسر بالشكل الجيد بالنسبة لتونس في المباراة، أهدرنا العديد من الفرص والهزيمة كانت صعبة".

وأتم: "نتحمل المسؤولية بعد الخسارة وعلينا التركيز، أمامنا 6 نقاط يجب أن نعمل بكل قوة للحصول عليها".

وحقق منتخب ناميبيا واحدة من أكبر مفاجآت بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، بالفوز على تونس بهدف دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

وفشل منتخب تونس في تحقيق أول فوز للمنتخبات العربية في كأس أمم إفريقيا، وذلك بعد تعادل مصر مع موزمبيق، وتعادل الجزائر مع أنغولا، وخسارة موريتانيا ضد بوركينا فاسو، وجاء هدف فوز ناميبيا في الدقيقة 88 عن طريق ديون هوتو.

ويعد هذا الفوز هو الأول لمنتخب ناميبيا طوال تاريخ مشاركاته في كأس أمم إفريقيا، وشارك منتخب ناميبيا في بطولة أمم إفريقيا 3 مرات قبل المشاركة الحالية، وطوال مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا لعب منتخب ناميبيا 9 مباريات لم يحقق فيها أي فوز، إلى أن حقق الانتصار على تونس ليصبح سجل انتصاراته في بطولات أمم إفريقيا 1 من 10.

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