تضخم الثدي لدى الرجل مؤشر خطر

MENAFN - Khaberni) خبرني - أفادت دراسة جديدة، هي الأولى من نوعها، إلى أن الرجال الذين يعانون من تضخم أنسجة الثدي، وليس بسبب الوزن الزائد، قد يكونون أكثر عرضة لخطر الوفاة المبكرة، قبل سن 75 عاماً.

ووفق "مديكال إكسبريس"، تُعرف هذه الحالة باسم "التثدي الكاذب"، وعادة ما يحدث تضخم هذه الأنسجة لدى الرجل بسبب خلل في الهرمونات، ويؤثر على حوالي ثلث الرجال تقريباً.

وأجريت الدراسة في مستشفى جامعة كوبنهاغن، استناداً إلى سجلات الصحة والسكان الوطنية الدنماركية، حيث تم تشخيص إصابة 23429 رجلاً بالتثدي بين 1995 و2021.

وكان ما يزيد قليلاً عن 44% منهم تتراوح أعمارهم بين 19 و40 عاماً عند التشخيص.

وقسّم الباحثون من يعانون من التثدي إلى مجموعتين: الذين يعانون من التثدي مجهول السبب (16253)، والذين يعانون من حالة معروفة مسبقاً، أو يتناولون أدوية مرتبطة بالتثدي (7,176).

ورصد البحث ارتفاع خطر الوفاة المبكرة لأي سبب بنسبة 37% بين الذين يعانون من التثدي، مقارنة بمن لا يعانون من هذه الحالة.

وكان خطر الوفاة أعلى لدى من لديهم حالة معروفة مسبقاً، والذين كانت الاحتمالات بينهم أعلى بنسبة 75% من الذين يعانون من الحالة لسبب غير معروف، والذين كانت الاحتمالات بينهم أعلى بنسبة 5% فقط.

وارتبطت أمراض السرطان الموجودة مسبقاً بزيادة المخاطر بنسبة 74%، ومشاكل الدورة الدموية 61%، وتضاعف الخطر 5 مرات مع أمراض الأمعاء المزمنة، ومرتين مع أمراض الرئة.