تضخم الثدي لدى الرجل مؤشر خطر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أفادت دراسة جديدة، هي الأولى من نوعها، إلى أن الرجال الذين يعانون من تضخم أنسجة الثدي، وليس بسبب الوزن الزائد، قد يكونون أكثر عرضة لخطر الوفاة المبكرة، قبل سن 75 عاماً.
ووفق "مديكال إكسبريس"، تُعرف هذه الحالة باسم "التثدي الكاذب"، وعادة ما يحدث تضخم هذه الأنسجة لدى الرجل بسبب خلل في الهرمونات، ويؤثر على حوالي ثلث الرجال تقريباً.
وأجريت الدراسة في مستشفى جامعة كوبنهاغن، استناداً إلى سجلات الصحة والسكان الوطنية الدنماركية، حيث تم تشخيص إصابة 23429 رجلاً بالتثدي بين 1995 و2021.
وكان ما يزيد قليلاً عن 44% منهم تتراوح أعمارهم بين 19 و40 عاماً عند التشخيص.
وقسّم الباحثون من يعانون من التثدي إلى مجموعتين: الذين يعانون من التثدي مجهول السبب (16253)، والذين يعانون من حالة معروفة مسبقاً، أو يتناولون أدوية مرتبطة بالتثدي (7,176).
ورصد البحث ارتفاع خطر الوفاة المبكرة لأي سبب بنسبة 37% بين الذين يعانون من التثدي، مقارنة بمن لا يعانون من هذه الحالة.
وكان خطر الوفاة أعلى لدى من لديهم حالة معروفة مسبقاً، والذين كانت الاحتمالات بينهم أعلى بنسبة 75% من الذين يعانون من الحالة لسبب غير معروف، والذين كانت الاحتمالات بينهم أعلى بنسبة 5% فقط.
وارتبطت أمراض السرطان الموجودة مسبقاً بزيادة المخاطر بنسبة 74%، ومشاكل الدورة الدموية 61%، وتضاعف الخطر 5 مرات مع أمراض الأمعاء المزمنة، ومرتين مع أمراض الرئة.
MENAFN17012024000151011027ID1107730787
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.