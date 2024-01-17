الصين تكشف عن خارطة طريق لتعزيز الاقتصاد الفضي ردًا على تحديات تقدم السكان في العمر

(MENAFN
) ردًا على التحديات التي تطرأ نتيجة للتقدم في السن للسكان، قامت الصين مؤخرًا بإصدار إشارة توجيهية شاملة تهدف إلى تعزيز "الاقتصاد الفضي"، المعروف أيضًا بـ "اقتصاد المسنين", ويوضح التوجيه الذي أصدره المكتب العام لمجلس الدولة سلسلة من التدابير المصممة لتعزيز وتوحيد وتطوير مجموعات الصناعة، مع التركيز الهمز على رفع مستوى العلامة التجارية للاقتصاد الفضي.
كما يتناول التوجيه الضرورة العاجلة للتكيف والابتكار ضمن السياق الاقتصادي مع تغيرات الديموغرافيا في الصين وارتفاع نسبة السكان المسنين، وتهدف التدابير الموجودة في التوجيه إلى تعزيز نمو الصناعات التي تلبي احتياجات وتفضيلات السكان المسنين، مع الاعتراف بالفرص والتحديات الفريدة المرتبطة بهذه الفئة السكانية.
كذلك تتضمن الجوانب الرئيسية للتوجيه استراتيجيات لتوسيع وتوحيد مجموعات الصناعة المكرسة للاقتصاد الفضي, من خلال تعزيز التعاون والانسجام داخل هذه المجموعات، وتسعى الصين لتحسين كفاءة وفاعلية الخدمات والمنتجات المصممة خصيصًا لكبار السن, بالإضافة إلى ذلك، يشدد التوجيه على أهمية تعزيز العلامة التجارية المرتبطة بالاقتصاد الفضي، مدركًا لضرورة سرد قصص إيجابية وشاملة حول المنتجات والخدمات المستهدفة لكبار السن.
في حين تعكس هذه الخطوة النهج الفعّال للصين في مواجهة تداولات العواقب المتعددة لتقدم السكان في العمر، مع الاعتراف بالإسهامات الاقتصادية المحتملة والتأثير الاجتماعي لاقتصاد الفضي المزدهر, ومع بدء تنفيذ التوجيه، يعتبر أنه سيشكل سياسات ومبادرات تدعم كبار السن وتعزز التنمية الاقتصادية تماشيًا مع التغيرات في التركيبة الديموغرافية للبلاد.
MENAFN17012024000045015682ID1107730776
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.