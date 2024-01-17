انخفاض عدد سكان الصين 2.08 مليون شخص العام الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفض عدد سكان الصين، في عام 2023، إذ أدى انخفاض معدل المواليد وموجة الوفيات الناجمة عن كورونا، عندما انتهت عمليات الإغلاق الصارمة، إلى تسارع الانكماش، الذي سيكون له آثار عميقة طويلة المدى على إمكانات نمو الاقتصاد.



وقال المكتب الوطني للإحصاء في الصين، إن إجمالي عدد السكان في الصين انخفض بمقدار 2.08 مليون شخص أو 0.15% إلى 1.409 مليار نسمة في عام 2023.

شهدت الصين ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوائل العام الماضي، بعد 3 سنوات من المتابعة الدقيقة، وإجراءات الحجر الصحي التي أبقت الفيروس تحت السيطرة إلى حد كبير حتى رفعت السلطات القيود في كانون الأول 2022.



وارتفع إجمالي الوفيات العام الماضي بمقدار 6.6% إلى 11.1 مليون مع وصول معدل الوفيات إلى أعلى مستوى منذ عام 1974 خلال الثورة الثقافية.

وانخفض عدد المواليد الجدد 5.7% إلى 9.02 مليون، وسجل معدل المواليد مستوى قياسي منخفض بلغ 6.39 ولادة لكل 1000 شخص، بانخفاض عن معدل 6.77 ولادة لكل 1000 شخص في عام 2022.

وانخفض معدل المواليد في الصين لعقود من الزمن نتيجة لسياسة "الطفل الواحد" التي تم تنفيذها من عام 1980 إلى عام 2015، والتوسع الحضري السريع خلال تلك الفترة.

ومما ساهم في تراجع الرغبة في إنجاب الأطفال في عام 2023، ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى مستويات قياسية، وانخفاض أجور العديد من الموظفين، وتفاقم الأزمة في قطاع العقارات، حيث يتم ادخار أكثر من ثلثي ثروات الأسر.

وتزيد البيانات الجديدة من المخاوف من أن آفاق نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم تتضاءل بسبب انخفاض عدد العمال والمستهلكين، في حين يضع ارتفاع تكاليف رعاية المسنين واستحقاقات التقاعد المزيد من الضغط على الحكومات المثقلة بالديون.

وتعد الهند والصين أكبر دول في العالم من حيث عدد السكان العام الماضي، مما أثار المزيد من الجدل حول مزايا نقل بعض سلاسل التوريد التي يوجد مقرها في الصين إلى أسواق أخرى، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة.