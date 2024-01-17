الاحتلال يواصل اقتحام طولكرم ومخيمها: اعتقالات وتجريف شوارع وتدمير ممتلكات

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم/PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها، وسط أعمال تخريب وتدمير لممتلكات المواطنين والبنية التحتية.

وكانت قوات كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها جرافتين عسكريتين، اقتحمت فجرا المدينة من محاورها الغربية والشمالية والجنوبية، مرورا من شارع دوار العليمي "المحاكم"، ودوار شويكة، وشارع جامعة القدس المفتوحة، وشارع نابلس، باتجاه مخيم طولكرم.

وحاصرت قوات الاحتلال مخيم طولكرم من كافة مداخله عبر نشر آلياتها في الشوارع والأحياء المؤدية إليه، ونشرت قناصتها في البنايات العالية على مدخل المخيم والمحاذية والمحيطة به، عرف منها بنايات نسيم الضميري، والشافعي، والزغل، والصليبي.

وتمركزت عدد من الآليات على مداخل

مستشفيي الاسراء التخصصي في الحي الغربي، والشهيد ثابت ثابت الحكومي القريب من المخيم، ومنعت الخروج منه أو الدخول إليه، وعند مدخل مركز الإسعاف في الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، واحتجزت طواقمه، وفتشت مركبات الاسعاف ومنعتها من التحرك.

وشرعت جرافات الاحتلال بتجريف مدخل المخيم الشمالي وشارع مدارس الوكالة وشارع حارة العكاشة، وتخريب البنية التحتية فيها، وممتلكات المواطنين من مركبات وجدران ومداخل عدد من المنازل والمحال التجارية والنصب التذكاري للشهيد مهدي الحلو، في الوقت الذي اقتحمت حارات الربايعة والغانم والنادي، ونشرت "المشاة” في أزقتها.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، في الوقت الذي حلقت فيه طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض، فيما سمعت أصوات انفجارات بين الفينة والأخرى.

وأوقفت قوات الاحتلال مركبة على شارع نابلس بمدينة طولكرم وأنزلت ركابها منها واحتجزتهم واخضعتهم للاستجواب، قبل ان تعتقلهم، دون معرفه هوياتهم بعد.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد عصام قفيني (25 عاما) بعد مداهمة منزله على مدخل ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وتخريب محتوياته، والأسير المحرر نمر مفيد المسكاوي (44 عاما) من منزله في عزبة الطياح شرق المدينة.

وانتشرت دوريات الاحتلال في مختلف أحياء مدينة طولكرم وتحديدا الغربية والجنوبية، والشرقية المؤدية لمخيم طولكرم، وداهمت عددا من منازل المواطنين بعد تكسير أبوابها وتخريب محتوياتها واخضاع سكانها للاستجواب.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم عن تأجيل دوام المدارس في المدينة ومخيماتها الى الساعة التاسعة في حال خروج قوات الاحتلال.