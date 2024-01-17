الحرب على غزة... قصف متواصل.. وشهداء وجرحى ونزوح جماعي جنوبيّ القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- في اليوم الـ103 من الحرب على غزة، تواصل القصف الإسرائيلي على المناطق والمنازل المأهولة بالسكان والنازحين في أنحاء القطاع، والتي اسفرت عن تزايد مستمر في حصيلة الشهداء والجرحى والمفقودين، فيما نزح عدد كبير من وإلى مستشفى ناصر في خانيونس هذه الليلة من جراء القصف الإسرائيلي العنيف والمكثف في محيطه.
يأتي ذلك في وقت تجددت الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في محاور التوغل، كما شهدت مناطق عدة معارك ضارية خاصة في خانيونس والمناطق الوسطى من القطاع.
وأوقعت الغارات والقصف المكثف الذي طال المناطق المأهولة ومحيط مراكز الإيواء، عشرات الشهداء ومئات الإصابات، لترتفع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ أكثر من 100 يوم، إلى 24,285 شهيدا و61,154 مصابا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي برتبة رائد وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة في معارك جنوبي القطاع، وأعلن مقتل جندي متأثرا بإصابته بمعارك غزة، لترتفع حصيلة قتلاه في غزة منذ بدء الاجتياح البري، إلى نحو 191 قتيلا و524 قتيلا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
-انتشال 7 شهداء بعد انسحاب آليات الاحتلال من محيط مستشفى ناصر في خانيونس
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