الحرب على غزة... قصف متواصل.. وشهداء وجرحى ونزوح جماعي جنوبيّ القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- في اليوم الـ103 من الحرب على غزة، تواصل القصف الإسرائيلي على المناطق والمنازل المأهولة بالسكان والنازحين في أنحاء القطاع، والتي اسفرت عن تزايد مستمر في حصيلة الشهداء والجرحى والمفقودين، فيما نزح عدد كبير من وإلى مستشفى ناصر في خانيونس هذه الليلة من جراء القصف الإسرائيلي العنيف والمكثف في محيطه.

يأتي ذلك في وقت تجددت الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في محاور التوغل، كما شهدت مناطق عدة معارك ضارية خاصة في خانيونس والمناطق الوسطى من القطاع.

وأوقعت الغارات والقصف المكثف الذي طال المناطق المأهولة ومحيط مراكز الإيواء، عشرات الشهداء ومئات الإصابات، لترتفع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ أكثر من 100 يوم، إلى 24,285 شهيدا و61,154 مصابا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي برتبة رائد وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة في معارك جنوبي القطاع، وأعلن مقتل جندي متأثرا بإصابته بمعارك غزة، لترتفع حصيلة قتلاه في غزة منذ بدء الاجتياح البري، إلى نحو 191 قتيلا و524 قتيلا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

-انتشال 7 شهداء بعد انسحاب آليات الاحتلال من محيط مستشفى ناصر في خانيونس

