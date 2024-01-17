الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين شمال رام الله
التاريخ
1/17/2024 2:14:13 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، حاجزين عسكريين عند مداخل بلدتي ترمسعيا وسنجل، شمال رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجزين أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها ودققوا في بطاقات راكبيها، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة وإعاقة وصول المواطنين إلى أماكن عملهم.
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