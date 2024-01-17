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الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين شمال رام الله

1/17/2024 2:14:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، حاجزين عسكريين عند مداخل بلدتي ترمسعيا وسنجل، شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجزين أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها ودققوا في بطاقات راكبيها، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة وإعاقة وصول المواطنين إلى أماكن عملهم.

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