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نائب: إقرار تعديلات صندوق دعم الطالب الجامعي الحقت ضرر بالطالب وأسرته

1/17/2024 2:14:03 AM

(MENAFN- Amman Net) تتابعون الآن الحلقة الخامسة من برنامج برلمان وأحزاب
والذي يطرح أبرز القضايا على الساحة البرلمانية والحزبية
موضوع الحلقة : في القسم البرلماني من الحلقة، إلى أين وصلت قضية نظام صندوق دعم الطالب في مجلس النواب ونستضيف النائب بلال المومني، وفي القسم الحزبي نناقش مشاركة الشباب والنساء الحزبية افق وتحديات ونستضيف الناشطة أسمى المرهي .
البرنامج من اعداد وتقديم : ممدوح الحناحنة وعطاف الروضان.
#راديو_البلد #أحزاب #برلمان

MENAFN17012024000209011053ID1107730767

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