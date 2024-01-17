نائب: إقرار تعديلات صندوق دعم الطالب الجامعي الحقت ضرر بالطالب وأسرته

(MENAFN
- Amman Net) تتابعون الآن الحلقة الخامسة من برنامج برلمان وأحزاب
والذي يطرح أبرز القضايا على الساحة البرلمانية والحزبية
موضوع الحلقة : في القسم البرلماني من الحلقة، إلى أين وصلت قضية نظام صندوق دعم الطالب في مجلس النواب ونستضيف النائب بلال المومني، وفي القسم الحزبي نناقش مشاركة الشباب والنساء الحزبية افق وتحديات ونستضيف الناشطة أسمى المرهي .
البرنامج من اعداد وتقديم : ممدوح الحناحنة وعطاف الروضان.
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