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الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من بيت لحم

1/17/2024 2:13:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، خمسة فلسطينيين من بيت لحم .


وافاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مدير مؤسسة إبداع/ الدهيشة خالد صيفي (65 عاما)، والشين إياس حسين شاهين، وعماد وعبد الله مزهر من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.


وأضاف المصدر، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة القواعد في مدينة بيت جالا غربا، واعتقلت الشاب مؤمن نزيه بداونة، بعد دهم منزل والده وتفتيشه .


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