الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، خمسة فلسطينيين من بيت لحم .
وافاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مدير مؤسسة إبداع/ الدهيشة خالد صيفي (65 عاما)، والشين إياس حسين شاهين، وعماد وعبد الله مزهر من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
وأضاف المصدر، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة القواعد في مدينة بيت جالا غربا، واعتقلت الشاب مؤمن نزيه بداونة، بعد دهم منزل والده وتفتيشه .
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