العراق يشكو إيران إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، تقديم شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، على خلفية هجماتها الصاروخية التي استهدفت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، شمال العراق.



وقالت الوزارة إن العراق تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة”، بحسب وكالة الأنباء العراقية.



وأضافت أنها رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك.