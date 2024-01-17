العراق يشكو إيران إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، تقديم شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، على خلفية هجماتها الصاروخية التي استهدفت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، شمال العراق.
وقالت الوزارة إن العراق تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة”، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وأضافت أنها رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك.
MENAFN17012024000208011052ID1107730765
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.