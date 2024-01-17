تحطم مروحية عسكرية في قرغيزستان وأنباء عن وقوع ضحايا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تحطمت مروحية عسكرية من طراز "مي-8" قرب بيشكيك عاصمة قرغيزستان صباح اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وسائل إعلام نقلا عن هيئة الطيران الوطنية.
وقال ممثل للطيران القرغيزية لوكالة "خبر" الرسمية إن مروحية عسكرية من طراز "مي-8" تحطمت في قاعدة "فرونزي –1" الجوية في الساعة 10.55 صباحا (التوقيت المحلي في البلاد)، ولا يزال مصير الطاقم مجهولا.
ووفقا للمعلومات الأولية، فقد كانت المروحية تنفذ تحليقا تدريبيا.
وأفادت وسائل إعلام قيرغيزية بمقتل شخص وإصابة سبعة آخرين جراء الحادث.
ولم تعلق وزارة الدفاع القرغيزية على الحادث بعد.
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