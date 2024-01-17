تحطم مروحية عسكرية في قرغيزستان وأنباء عن وقوع ضحايا

MENAFN - Al Wakeel News)تحطمت مروحية عسكرية من طراز "مي-8" قرب بيشكيك عاصمة قرغيزستان صباح اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وسائل إعلام نقلا عن هيئة الطيران الوطنية.



وقال ممثل للطيران القرغيزية لوكالة "خبر" الرسمية إن مروحية عسكرية من طراز "مي-8" تحطمت في قاعدة "فرونزي –1" الجوية في الساعة 10.55 صباحا (التوقيت المحلي في البلاد)، ولا يزال مصير الطاقم مجهولا.



ووفقا للمعلومات الأولية، فقد كانت المروحية تنفذ تحليقا تدريبيا.



وأفادت وسائل إعلام قيرغيزية بمقتل شخص وإصابة سبعة آخرين جراء الحادث.

ولم تعلق وزارة الدفاع القرغيزية على الحادث بعد.

