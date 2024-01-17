تصريح هام من صندوق النقد الدولي حول خفض أسعار الفائدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، إن توقعات السوق بشأن التخفيضات على أسعار الفائدة سابقة لأوانها بعض الشيء، لأن المعركة القائمة ضد التضخم لم تنتهِ بعد.



وبيّنت جوبيناث، خلال حديثها بالمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، أنه حتى بعد الارتفاعات الحادة في تكاليف الاقتراض خلال العامين الماضيين، فإن المهمة لم تُنجز بعد، حيث لا تزال أسواق العمل محدودة على جانبي المحيط الأطلسي.

وقالت: " تتوقع الأسواق أن تقوم البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة بصورة كبيرة، أعتقد أنه من السابق لأوانه بعض الشيء التوصل إلى هذا الاستنتاج ".

وأضافت: "يجب أن نتوقع انخفاض أسعار الفائدة في وقت ما من هذا العام، ولكن بناء على البيانات التي نشهدها الآن نتوقع أن يكون هذا أكثر ترجيحاً خلال النصف الثاني من العام الحالي".