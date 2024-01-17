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اشتباكات وانفجارات بمدينة طولكرم

1/17/2024 2:13:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تشهد عدة أحياء من مدينة طولكرم في الضفة الغربية اشتباكات متواصلة وانفجارات، وفقا لما نقله مراسل الجزيرة.


وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية لاقتحام مخيم طولكرم وسط حصار واسع للمستشفيات في المدينة.


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