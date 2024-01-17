اشتباكات وانفجارات بمدينة طولكرم
التاريخ
1/17/2024 2:13:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تشهد عدة أحياء من مدينة طولكرم في الضفة الغربية اشتباكات متواصلة وانفجارات، وفقا لما نقله مراسل الجزيرة.
وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية لاقتحام مخيم طولكرم وسط حصار واسع للمستشفيات في المدينة.
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