انخفاض سعر غرام الذهب 30 قرشاً اليوم في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
انخفض سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الأربعاء بجميع عياراته بمقدار 30 قرشًا، حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا إلى 41.2 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 39.5 دينارًا للشراء منهم.
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 36.7 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 33.7 دينارا للشراء منهم ، وفقاً للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .
ووصل سعر الاوصنة اليوم الى 2018.65 دولارا في التداولات العالمية
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