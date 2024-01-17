انخفاض سعر غرام الذهب 30 قرشاً اليوم في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News)انخفض سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الأربعاء بجميع عياراته بمقدار 30 قرشًا، حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا إلى 41.2 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 39.5 دينارًا للشراء منهم.

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 36.7 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 33.7 دينارا للشراء منهم ، وفقاً للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .

ووصل سعر الاوصنة اليوم الى 2018.65 دولارا في التداولات العالمية







