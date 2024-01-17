الترخيص: إطلاق مشروع بصمة العين للمراجعين قريباً و2.5 مليون معاملة للمركبات أُنجزت العام الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصدكشف مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات بمديرية الأمن العام العقيد المهندس عمر القرعان عن إنجاز 2.5 مليون معاملة تخص المركبات خلال العام الماضي 2023 توزعت بين تسجيل لأول مرة أو تجديد ترخيص، فيما تم إنجاز 436 ألف معاملة تخص رخص القيادة تنوعت بين إصدار لأول مرة حيث بلغ عدد السائقين الجدد 68 ألف سائق، وبين تجديد رخصة أو تطوير رخصة لفئة أعلى، و1.25 مليون معاملة عبر بوابة الترخيص الإلكترونية.وقال العقيد القرعان عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأربعاء، إن خدمة الترخيص المتنقل وعبر 11 مركز في مختلف مناطق المملكة أنجزت ما يزيد على 377 ألف معاملة للمواطنين في أماكن إقامتهم، كما تم إنجاز أكثر من 670 ألف معاملة عبر خدمة الترخيص من مركبتك (Drive Thru) في 19 قسم بمختلف المناطق.وأضاف أن معدل المعاملات اليومية في أقسام الترخيص وصل خلال العام الماضي إلى نحو 23 ألف معاملة يومياً بزيادة أكثر من 7% عن العام 2022، لافتا إلى أن متوسط معدل إنجاز المعاملة يتراوح بين 9-15 دقيقة وفي حال تجاوز معدل إنجاز المعاملة إلى أكثر من 30 دقيقة فإن المواطن يمكنه مراجعة الإدارة للوقوف على أسباب التأخير والعمل على إنجازها في أسرع وقت.وأشار القرعان إلى أن الدائرة تعمل على إطلاق خدمة المعرف الحيوي لمراجعي إدارة الترخيص وذلك من خلال بصمة العين بحيث يمكن للمواطن أن ينجز معاملته دون الحاجة لإبراز بطاقته الشخصية أو الحاجة للتحقق وهو أحدث مشروع لتسهيل العمل.



وبيّن أن حجم العمل بالعاصمة عمان يساوي ما نسبته 50% من حجم العمل في مختلف أقسام الترخيص المنتشرة بالمملكة، لافتا إلى إنجاز أكثر من 39 ألف معاملة في تاريخ 25 حزيران 2023 وهو ضعف المعدل اليومي حيث صادف ذلك اليوم مع اقتراب عطلة طويلة للأردنيين تزامنت مع عيد الأضحى المبارك.



وشدد على أن الإدارة مستمرة بتطوير عملها وتقديم تسهيلات كبيرة للمواطنين والمراجعين وتطويرها للأفضل وخاصة مشروع الخدمات الإلكترونية وأتمتة المعاملات حيث تبلغ الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الترخيص الإلكترونية نحو 38 خدمة.

