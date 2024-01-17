أوّل سودانية بمسابقة ملكة جمال العالم تكسر القاعدة!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عندما اعتلت الشابة السودانية تسابيح دياب منصة المنافسات نصف النهائية لمسابقة ملكة جمال العالم في العاصمة الكمبودية مساء يوم السبت مع 70 حسناء من بلدان مختلفة، كان الجدل محتد ما حول الكيفية التي ستظهر بها باعتبارها اول سودانية تشارك في هذه المنافسة.وبالنسبة لتسابيح فإن الجوانب المتعلقة بحسم المنافسة لا تمثل التحدي الوحيد بالنسبة لها، إذ ينبغي عليها أيضا مواجهة المواءمة بين وجودها في منافسة "احتفالية" مثل هذه والمعاناة التي تعيشها بلادها بسبب الحرب الدموية المستمرة هناك منذ 10 شهور، إضافة إلى تحدي الكيفية التي تظهر بها على خشبة العرض دون المساس بعادات وتقاليد شعبها كأول سودانية تشارك في هذه المسابقة التي تواجه انتقادات في بعض الأحيان بعدد من المجتمعات المحافظة.



وقالت تسابيح البالغة من العمر 28 عاما، إن احترام عادات وتقاليد بلدها والفوز بقلوب الناس أهم عندها من اللقب.

وبالفعل طبقت تسابيح ذلك عمليا حيث كانت الوحيدة التي لم تظهر بملابس السباحة التقليدية في الفقرة المخصصة لذلك.



وحول ذلك، أوضحت تسابيح في تصريحات صحفية: "اخترت ملابس تغطي جسمي وحرصت على أن أعكس صورة جديدة طعمها ثقافة عربية وعادات وتقاليد من قلب إفريقيا".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان خلال الأسابيع الماضية جدلا كبيرا حول مشاركة تسابيح في هذه المسابقة.



سكاي نيوز