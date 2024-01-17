بسبب سوء استخدام المدافئ .. وفاة شخص و 5 إصابات بحادثين منفصلين في عمّان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الملازم أول عبدالله السعودي من مديرية الدفاع المدني، إنه تم أمس التعامل مع حادثين منفصلين، نتيجة سوء استخدام المدافئ، نتج عنهما وفاة شخص اربعيني و 5 إصابات.
وبيّن السعودي، خلال تقرير الدفاع المدني، عبر إذاعة الأمن العام، أنه في الحادث الأول، تعاملت فرق دفاع مدني غرب عمّان في منطقة مرج الحمام، مع بلاغ وفاة شخص أربعيني اختناقاً، بسبب استنشاق الغاز المُتسرب من إسطوانة مدفأة الغاز.
وفي الحادث الثاني، تعاملت فرق دفاع مدني وسط عمّان، مع حريق شبّ في شقة تقع في الطابق الأرضي، من عمارة تتكون من 4 طوابق، ونتج عن الحادث 5 إصابات بضيق في التنفس، بسبب استنشاق الغازات والأدخنة المتصاعدة من الحريق.
وأكد السعودي على ضرورة الاستخدام الآمن للمدافئ، وتفقد الخراطيم الواصلة بين المدفأة واسطوانة الغاز بأن لا يكون فيها تشققات، والتأكد من صلاحية مانعة التسرّب ( الجلدة ) لتجنب تسرّب الغاز من المدفأة، وضرورة إطفاء المدفأة عند النوم، مع توفير التهوية المناسبة للمنزل لتجنب حوادث الاختناق.
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