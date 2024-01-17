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بسبب سوء استخدام المدافئ .. وفاة شخص و 5 إصابات بحادثين منفصلين في عمّان

1/17/2024 2:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الملازم أول عبدالله السعودي من مديرية الدفاع المدني، إنه تم أمس التعامل مع حادثين منفصلين، نتيجة سوء استخدام المدافئ، نتج عنهما وفاة شخص اربعيني و 5 إصابات.
وبيّن السعودي، خلال تقرير الدفاع المدني، عبر إذاعة الأمن العام، أنه في الحادث الأول، تعاملت فرق دفاع مدني غرب عمّان في منطقة مرج الحمام، مع بلاغ وفاة شخص أربعيني اختناقاً، بسبب استنشاق الغاز المُتسرب من إسطوانة مدفأة الغاز.


وفي الحادث الثاني، تعاملت فرق دفاع مدني وسط عمّان، مع حريق شبّ في شقة تقع في الطابق الأرضي، من عمارة تتكون من 4 طوابق، ونتج عن الحادث 5 إصابات بضيق في التنفس، بسبب استنشاق الغازات والأدخنة المتصاعدة من الحريق.

وأكد السعودي على ضرورة الاستخدام الآمن للمدافئ، وتفقد الخراطيم الواصلة بين المدفأة واسطوانة الغاز بأن لا يكون فيها تشققات، والتأكد من صلاحية مانعة التسرّب ( الجلدة ) لتجنب تسرّب الغاز من المدفأة، وضرورة إطفاء المدفأة عند النوم، مع توفير التهوية المناسبة للمنزل لتجنب حوادث الاختناق.

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