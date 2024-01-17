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تحطم مروحية عسكرية في قرغيزستان وأنباء عن وقوع ضحايا

1/17/2024 2:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحطمت مروحية عسكرية من طراز "مي-8" قرب بشكيك عاصمة قرغيزستان صباح اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وسائل إعلام نقلا عن هيئة الطيران الوطنية.


وقال ممثل للطيران القرغيزية لوكالة "خبر" الرسمية إن مروحية عسكرية من طراز "مي-8" تحطمت في قاعدة "فرونزي –1" الجوية، ولا يزال مصير الطاقم مجهولا.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع القيرغيزية للوكالة، إن مروحية تابعة للقوات الجوية نفذت هبوطا اضطراريا قاسيا أثناء قيامها بتحليق تدريبي، ما أدى إلى وقوع إصابات.


وأضاف الوزارة أنه يجري العمل على معرفة ملابسات الحادث، وسيتم الإعلام عن نتائج التحقيق لاحقا.


وتحدثت وسائل إعلام قيرغيزية عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين جراء الحادث.

RT

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