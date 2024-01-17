تحطم مروحية عسكرية في قرغيزستان وأنباء عن وقوع ضحايا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحطمت مروحية عسكرية من طراز "مي-8" قرب بشكيك عاصمة قرغيزستان صباح اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وسائل إعلام نقلا عن هيئة الطيران الوطنية.
وقال ممثل للطيران القرغيزية لوكالة "خبر" الرسمية إن مروحية عسكرية من طراز "مي-8" تحطمت في قاعدة "فرونزي –1" الجوية، ولا يزال مصير الطاقم مجهولا.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع القيرغيزية للوكالة، إن مروحية تابعة للقوات الجوية نفذت هبوطا اضطراريا قاسيا أثناء قيامها بتحليق تدريبي، ما أدى إلى وقوع إصابات.
وأضاف الوزارة أنه يجري العمل على معرفة ملابسات الحادث، وسيتم الإعلام عن نتائج التحقيق لاحقا.
وتحدثت وسائل إعلام قيرغيزية عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين جراء الحادث.
RT
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