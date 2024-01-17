مدير جولدمان ساكس يشدد على الاعتماد على اقتراض الأموال الرخيصة لتعزيز العائدات

(MENAFN
) يخضع منظر الأموال الخاصة لتحول كبير، وفقًا لما أشار إليه مارك ناخمان، المدير العالمي لإدارة الأصول والثروات في جولدمان ساكس في مقابلة حديثة، وأبرز ناخمان أن فترة الاعتماد على الاقتراض الرخيص لتعزيز العوائد تقترب من نهايتها بالنسبة لشركات الأموال الخاصة, وشدد على ضرورة العودة إلى جذور هذه الصناعة، حيث يأخذ التركيز على تحديد صفقات قوية وتحسينات تشغيلية الأولوية.
كما أشار ناخمان إلى أن ديناميات شركات الأموال الخاصة ستتطور على مدى العقد القادم، متحولة عن الاتجاهات التي شهدها في العشر سنوات الماضية, وتمكّنت شركات الأموال الخاصة في الفترة بعد أزمة عامي 2008-2009، بفضل فترة طويلة من انخفاض أسعار الفائدة، من الركوب على موجة من الديون الرخيصة والمتاحة بسهولة لإجراء عمليات الاستحواذ, وفي نتيجة لذلك، أدى ذلك إلى زيادة قيم الأصول وانخفاض تكلفة رأس المال.
كذلك أبرز مدير قسم الاستثمار في جولدمان ساكس أن شركات الأموال الخاصة ازدهرت خلال العقد الماضي من خلال الاستفادة الكبيرة من الديون، والاستفادة من تكاليف رأس المال المنخفضة، وتحقيق توسع متعدد لتحقيق العوائد, ومع ذلك، حذر من أن الاعتماد على هذه الاستراتيجيات سيصبح أمرًا أكثر تحديًا تدريجيًا في المستقبل.
وعلى الرغم من التفاؤل المتزايد بأن معدلات الفائدة في الولايات المتحدة قد وصلت إلى ذروتها بعد زيادات كبيرة، يعتقد ناخمان أنها من المرجح أن تظل نسبياً مرتفعة لفترة طويلة, في ضوء ذلك، أكد على ضرورة على شركات الأموال الخاصة اعتماد نهج مختلف لعملياتها مقارنة بالعقد الماضي.
في حين أكد ناخمان على العودة إلى أساسيات الأموال الخاصة، تذكر بأيام الصناعة الأولى, ويشمل ذلك البحث النشط عن فرص استثمارية واعدة وتنفيذ تحسينات تشغيلية داخل شركات البورتيفوي, ويكون التركيز على تحديد مجالات التحسين، سواء في الأقسام التي يديرها سوء في شركات الأعمال الأكبر أو في الشركات الخاصة ذات الإمكانات غير المستغلة, ووفقًا لناخمان، فإن هذا الاستراتيجية في البحث عن الفرص ذات الجودة ودفع التحسينات التشغيلية ستكون مفتاحًا لتحقيق عوائد كبيرة في المنظر المتطور للأموال الخاصة.
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