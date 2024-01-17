تفاؤل سوق الشرائح الإلكترونية يشير احتمال تغيير الظروف التي واجهها في عام 2023

(MENAFN
) يستقبل سوق الشرائح الإلكترونية العام الجديد بروح متجددة من التفاؤل، مشيراَ إلى احتمال تغيير الظروف التي واجهها في عام 2023, ويشير المحللون إلى ما يبدو أنه نقطة تحول إيجابية في هذا السوق البالغ قيمته 600 مليار دولار، وتتوقع انتعاشًا ونموًا بنسبة مزدوجة في الإنفاق على الشرائح طوال العام, ومع ذلك، في وسط هذا التفاؤل، تظل هناك عدم يقين بشأن مدى الانتعاش، حيث يتناقض الطلب المتزايد على المعالجات التكلفة المرتفعة الموجهة نحو الذكاء الاصطناعي مع توقعات تقليل الطلب في أقسام أخرى من قطاع التكنولوجيا.
كما ارتفعت مبيعات الشرائح العالمية إلى 48 مليار دولار في نوفمبر وفقًا لبيانات حديثة من جمعية صناعة الشرائح النصفية القائمة في الولايات المتحدة، التي تمثل غالبية منتجي الشرائح العالميين، وقد شكلت هذه المرة الأولى منذ أكثر من عام أن تشهد المبيعات زيادات سنوية وربع سنوية في الوقت نفسه, في حين بلغت المبيعات الشهرية أكثر من 50 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022، ويُنظر إلى هذا الارتفاع الأخير على أنه علامة إيجابية للصناعة, ويعتبر جون نوفير، الرئيس التنفيذي للجمعية، هذه البيانات دليلاً على استمرار التعافي في سوق الشرائح العالمي.
كذلك تتوقع توقعات وحدة إحصاء التجارة العالمية للشرائح النصفية انتعاشًا قويًا في عام 2024، متوقعة زيادة بنسبة 13 بالمئة في الإيرادات العالمية لتصل إلى 588 مليار دولار, وعلى الرغم من هذه التوقعات المتفائلة، يبرز مالكوم بن، مؤسس شركة استشارات الشرائح "فيوتشر هوريزونس"، ضرورة التحفظ, ويشير إلى أن معدل النمو في الإيرادات، على الرغم من أهميته في سياق عام صعب للقطاع، لم يتم مضاهاته بزيادة مقابلة في شحنات الشرائح, ويعبر بن عن صعوبة توقع مسار نمو صناعة الشرائح، مؤكدًا أن صورة أوضح قد تظهر فقط في النصف الثاني من عام 2024, ويحذر من اتخاذ استنتاجات عجلة، مشيرًا إلى أن هذا التطور الإيجابي لا يدل بالضرورة على بداية المرحلة التالية من التحسين، مشيرًا إلى أن التحديات قد تظل قائمة.
في حين واجهت صناعة الشرائح، التي تتسم بفترات الركود والتعافي، انكماشاً بدءاً من صيف عام 2022, وأسهمت التحديات في سلسلة التوريد المتفاقمة بواسطة جائحة كوفيد-19، إلى جانب تقليل الإنفاق العملاء على الحواسيب الشخصية والهواتف الذكية والهواتف المحمولة، في تدهور الصناعة, في حين تم تحقيق تقدم في التغلب على قضايا الإمداد، وتستمر التحديات المتعلقة بمعدلات التضخم في التأثير على إنفاق العملاء، خاصة بين مقدمي الخدمات السحابية الذين يستثمرون في خوادم ومفاتيح جديدة, وفي حين يجتاز القطاع هذا المنظر المعقد، تظل التوقعات لعام 2024 متفائلة، وإن كان هناك إدراكاً بأن هناك رحلة طويلة أمامنا.
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