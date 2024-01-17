الآراء تتفاوت حول مفهوم البقشيش بين المجتمعات القديمة والحديثة

(MENAFN
) يتفاوت مفهوم البقشيش عن الخدمات المقدمة بشكل كبير بين المجتمعات القديمة والحديثة، مع وجود اختلافات واضحة يمكن ملاحظتها عبر الثقافات المختلفة, وفي الولايات المتحدة، يتجلى التسخير غالبًا من خلال تقديم الزبائن ليديهم في إشارة تقدير، بغض النظر عن جودة الخدمة, ومع ذلك، ليست التقليدية للبقشيش السخية هي السائدة في بلدان مثل فرنسا أو إيطاليا، حيث يترك الزبائن في كثير من الأحيان القليل من النقود فوق الفاتورة.
كما اتسمت آراء الناس تجاه البقشيش بالممانعة لفترة طويلة في المملكة المتحدة, وكان يشير الفهم الثقافي السائد لعقود إلى تقديم مبلغ معتاد يبلغ حوالي 17 بالمئة للخدمات، أعلى قليلاً من المعتاد 12.5 بالمئة, ومع ذلك، لا يزال هناك عدم اتساق فيما يتعلق بمن يجب أن يتلقى هذه البقايا, وتطرأ أسئلة، مثل ما إذا كان يجب أن يُعطى بقشيش لمصفف شعر صالون أم لشخص يقدم تدليك للرأس أثناء جلسة تكييف الشعر.
كذلك شهد اقتصاد النقد ارتفاعًا واضحًا ما بعد الجائحة، حيث طرأ تغيير بارز في رسوم الخدمات, وشهدت عمليات البقشيش تحولًا جذريًا مع تبني وسائل الدفع الرقمي، مما أثر بشكل كبير على طبيعة ورؤية البقشيش, وتطرح الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية الآن تساؤلات مفتوحة حول إدراج بقشيش، وهو ما يفتح المجال لإزالة السرية والخصوصية التي كانت تكتنف عمليات البقايا في السابق.
في حين أدى هذا التحول إلى زيادة كبيرة في الإيرادات عبر مختلف الصناعات وفقًا لمقال حديث نُشر في "ذا نيو يوركر"، حيث تم الإبلاغ عن زيادة بنسبة 41 بالمئة في البقشيش في المخابز والمقاهي. بالإضافة إلى ذلك، شهد موظفو شبابيك بيع تذاكر المسرح زيادة هائلة بلغت 160 بالمئة في مبالغ البقشيش.
وعلاوة على ذلك، أحدثت ظهور أنظمة شبيهة بأجهزة الآيباد في صناعة الخدمات توقعات واضحة بشأن مساهمة العملاء, ويجعل الطابع العلني لهذه المعاملات الأفراد يتخذون قرارات أكثر وعيًا بشأن البقشيش, ويسلط المقال الضوء على العقبة التي يواجهها الزبائن، متسائلًا ما إذا كانوا يتماشون مع الرؤية الأكثر اقتصادية، باختيار إضافة قليلة إلى الفاتورة، أم أنهم يتبنون نهجًا أكثر سخاءً يشبه دادي وورباكس، مدفوعين عن طيب خاطر الدفع الكامل بنسبة 30 بالمئة, وهذا لا يبرز فقط التفاصيل الثقافية ولكن أيضًا تأثير التكنولوجيا على ديناميات التعبير عن الامتنان للخدمات في مجتمعنا الحالي.
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