أسعار النفط تتراجع مع التوترات الجيوسياسية وتعزيز الدولار وتغيير توقعات نسب الفائدة

(MENAFN
) شهدت أسعار النفط تراجعًا في آخر جلسة تداول، حيث كافح المستثمرون مع التفاعل المعقد للعوامل التي تؤثر على السوق, وشهدت عقود نفط برنت انخفاضًا قدره 46 سنتًا، أو نحو 0.59 بالمئة, لتستقر عند 77.69 دولار للبرميل, وفي وقت سابق من الجلسة، كانت نفس العقد قد سجلت زيادة ملحوظة تجاوزت الدولار عن سعر تسوية اليوم السابق.
كما واجهت نفط ويست تكساس الخام الأمريكي انخفاضًا متواضعًا بنسبة 12 سنتًا، أو 0.17 بالمئة لتصل إلى 72.56 دولار للبرميل بعد عطلة عامة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أمس, وعلى الرغم من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، الذي يعد المنطقة مسؤولة عن ثلث إنتاج النفط الخام في العالم، إلا أن عقود النفط تصارع مع الضغوط الهابطة الناجمة عن ديناميات أوسع في الأسواق المالية.
في حين استمرت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في سلطة الضوء على أسواق النفط، فإن تعزيز الدولار الأمريكي وإعادة تقدير التوقعات بشأن خفض محتمل لمعدلات الفائدة في الولايات المتحدة لعبتا دورًا بارزًا أيضًا, وأشار المحللون، مثل كريغ إيرلام من أواندا، إلى أنه على الرغم من حساسية سوق النفط للتوترات في الشرق الأوسط، يفترض أن الافتراض السائد هو عدم اقتراب الانقطاعات الكبيرة في تدفقات النفط.
كذلك تؤكد التوازن الدقيق لهذه العوامل الطبيعة المعقدة للوضع الحالي في سوق النفط, وعلى الرغم من زيادة أسعار النفط بنسبة 2 بالمئة في الأسبوع السابق، يحذر المحللون من أن عدم وجود تأثيرات مباشرة على إنتاج النفط قد يقيد المكاسب الكبيرة, ومع تنقل أسواق النفط من خلال هذه التأثيرات المعقدة، يظل المستثمرون حذرين تجاه التطورات العالمية التي قد تشكل مسار أسعار الطاقة في الأيام القادمة.
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