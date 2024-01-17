الأسواق العالمية تستجيب لنتائج الأرباح وتكهنات تحويل نسب الفائدة المتغيرة

(MENAFN
) في تطور سوقي ملحوظ، شهدت الأسهم الأمريكية انخفاضًا حيث انقلبت مشاعر المستثمرين، مع تقليل التوقعات لتخفيضات فورية في معدلات الفائدة, وشهد مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا بنسبة 0.6 بالمئة, ما يعادل 224 نقطة، في حين سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك كومبوزيت تراجعًا بنسبة 0.6 بالمئة أيضًا, وجاءت هذه الحركة في السوق بعد تقييم دقيق لأحدث دفعة من تقارير أرباح الربع الرابع.
كما شمل محور الاهتمام أيضًا عائد سند الخزانة القياسي لفترة 10 سنوات، الذي شهد زيادة بحوالي 6 نقاط أساس، واستقرت قرابة 4 بالمئة, في الوقت نفسه، شهدت عوائد السندات لفترتي السنتين والثلاثين عامًا تحولات صعودية, وجاءت هذه التطورات عقب تصريحات من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي حول إمكانية تقليص معدلات الفائدة, وفي هذا السياق، شهدت أسهم العمالقة المالية جولدمان ساكس ومورغان ستانلي انخفاضًا بنسبة 0.6 بالمئة و3.5 بالمئة على التوالي، عقب كشف نتائجهما للربع الرابع.
كذلك نشأت نفس الاتجاهات في الأسواق الأوروبية، مع تراجع تفاؤل المستثمرين بخصوص تخفيضات معدلات الفائدة, وانخفضت الأسهم الأوروبية، كما يظهر في مؤشر ستوكس 600، بنسبة 0.7 بالمئة للجلسة التداولية الثانية على التوالي, وساهمت تصريحات حاكم بنك فرنسا المركزي فرانسوا فيليروا دو غالو في دافوس في تعزيز هذا الإحساس، حيث أكد أنه في حين لا يمكن للبنك المركزي الأوروبي الإعلان عن النصر على التضخم، إلا أن خفض معدل الفائدة محتمل في وقت لاحق هذا العام. وعلى النقيض من ذلك، لفتت ليندت وشبرونجلي الانتباه بارتفاع أسهمها بنسبة 4.2 بالمئة بعد أن أعلنت صانعة الشوكولاته السويسرية عن نمو في المبيعات في عام 2023 تجاوز توقعات السوق، دعمته زيادة في أسعار المنتجات.
في حين شهد مؤشر نيكي في اليابان، عكساً للحظته السانحة، حيث أنهى سلسلة من الانتصارات المستمرة لستة أيام قادته إلى أعلى مستوياته في 34 عامًا, وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 0.79 بالمئة إلى 35,619.18، مع تسجيل ارتفاع في أسهم 47 شركة فقط مقابل 178 شركة في انخفاض, وانخفض مؤشر توبكس الأوسع بنسبة 0.82 بالمئة أيضًا ليستقر عند 2,503.98, وعلى الرغم من أن مؤشر نيكي لمس عابرًا 36,008.23 نقطة يوم الاثنين الموافق 15 يناير، مما جعله يصل إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 1990، إلا أنه فشل في الاستفادة من هذا المستوى وأغلق عند 35,901.73 نقطة. ومع استمرار استجابة الأسواق العالمية لتحولات المؤشرات الاقتصادية، يستمر تقاطع تقارير الأرباح وبيانات البنوك المركزية في تشكيل تصورات المستثمرين ومسارات الأسواق.
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