قرار غوغل بفصل مئات الموظفين تعكس اعتناق الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
) في خطوة استراتيجية، كشفت غوغل، تحت مظلة ألفابيت، عن قرارها بفصل مئات الموظفين ضمن فريق مبيعات الإعلانات, ويعد هذا التطور، الذي أعلن عنه يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير، أحدث موجة من تقليص الوظائف في هذا العملاق التكنولوجي، مما يعكس اتجاهًا أوسع في الصناعة نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي والتشغيل التلقائي لتيسير العمليات.
كما سبق للشركة الكشف عن خطط لتقليص وحدات مساعد الصوت، وفرق الأجهزة المسؤولة عن ب"يكسل ونيست وفيت بيت"، بالإضافة إلى فريق الواقع المعزز, وأبرزت الإعلانات الأخيرة أن وحدة حلول العملاء في غوغل، التي تخدم عملاء الإعلانات من المستوى المتوسط، ستكون الفريق المركزي لمبادرات التطوير المستقبلية.
كذلك تتماشى هذه الأخبار، مع نمط أوسع في صناعة التكنولوجيا، حيث أعلنت أمازون مؤخرًا أيضًا عن فصل في عمليات البث والاستديو، بالإضافة إلى جولة أخرى تؤثر في منصة البث المباشر تويتش.
في حين أظهرت غوغل، السابقة في البحث عن الذكاء الاصطناعي، التزامها بمواكبة المنافسين من خلال الكشف عن نموذجها المرتقب للذكاء الاصطناعي، جيميني، وفي يناير 2023, يتمثل الموقف الفعّال للشركة في دمج الذكاء الاصطناعي مع اتجاه أوسع في الصناعة نحو برامج التشغيل التلقائي التي تهدف إلى تحسين عمليات العمل.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان ألفابيت في يناير 2023 عن القضاء على 12,000 وظيفة على مستوى العالم، مما يشكل ستة في المائة من قوة عملها، مما يبرز الجهود المستمرة للشركة للتكيف مع التطورات في المناظر التكنولوجية.
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