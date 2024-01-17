مستعمرون يعتدون بالضرب على مسنة جنوب الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هاجم مستعمرون اليوم الأربعاء، منزل مسنة فلسطينية واعتدوا عليها بالضرب المبرح في قرية مغاير العبيد بمسافر يطا جنوب الخليل.
وقال نجلها شحادة سلامة مخامرة لـ "وفا" إن مستعمري ما تسمى مستعمرة "هفات ماعون" المقامة على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم جنوب الخليل، اقتحموا بيت والدتي المسنة نزهة جبرين خليل النجار (75 عاما) وسرقوا ثلاثة خراف بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح، واحتجاز شقيقاي نجاح وسلامة داخل المنزل.
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