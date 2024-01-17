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قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين من الخليل

1/17/2024 1:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 8 فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل كلا من: عز الدين حمدي العويوي، وأحمد أيوب اسحق الجمل، واشرف انور القاضي.
ومن بلدة يطا جنوب الخليل اعتقلت فادي العمور.


ومن بلدة بني نعيم شرق الخليل، اعتقلت محمد علي زيدات، وعلي احمد عايش زيادات، وعبد الناصر علي زيادات، وفادي يوسف زيادات، واقتادتهم عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها والاعتداء عليهم بالضرب المبرح الى جهة أحد مراكز التوقيف والاعتقال.


كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة الخليل وفي بلدات بيت امر ويطا وبني نعيم ودورا، عرف من اصحابها: عائلات زيادات، وأبو عياش، ومسالمه، وفتشتها وعاثت بمحتوياتها خرابا. كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.


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