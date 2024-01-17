بعمر الـ 12 عاماً.. ضبط حدث يقود مركبة على طريق الزرقاء المفرق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت الدوريات الخارجية انها ما زالت تتعامل مع مجموعة من المخالفات الخطرة على الطرق الخارجية كالسرعات الزائدة والقيادة بلا رخصة .
حيث افادت الدوريات الخارجية خلال التقرير المروري انها ضبطت فجر اليوم سائق حدث بعمر الـ 12 عاماً يقود مركبة على طريق الزرقاء - المفرق وتم اتخاذ الاجراء القانوني بحقه .
ونوهت الدوريات خلال التقرير المروري جميع السائقين الى ضرورة التقيد بقواعد المرور و الابتعاد عن المخالفات الخطرة على الطرق الخارجية .
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