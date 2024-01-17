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البيت الأبيض: أمريكا ترحب باتفاق برعاية قطر لتسليم أدوية للرهائن في غزة

1/17/2024 1:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن إدارة الرئيس جو بايدن "رحبت" بإعلان قطر توصلها إلى اتفاق لتوصيل الأدوية للرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء إن نقل الأدوية للأسرى الإسرائيليين في غزة سيبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء.

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