البيت الأبيض: أمريكا ترحب باتفاق برعاية قطر لتسليم أدوية للرهائن في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن إدارة الرئيس جو بايدن "رحبت" بإعلان قطر توصلها إلى اتفاق لتوصيل الأدوية للرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء إن نقل الأدوية للأسرى الإسرائيليين في غزة سيبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء.
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