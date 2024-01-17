Wednesday, 17 January 2024 10:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية

1/17/2024 1:10:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت مجموعة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا.


وقال الجيش الإسرائيلي -في وقت سابق- إن سلاحي الطيران والمدفعية شنا هجمات مشتركة على أهداف وصفها بالعسكرية في منطقة وادي السلوقي جنوب لبنان، تضم مباني عسكريّة وبنى تحتية تحتوي على وسائل قتالية لحزب الله.

MENAFN17012024000208011052ID1107730498

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث