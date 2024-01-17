إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية
التاريخ
1/17/2024 1:10:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أطلقت مجموعة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا.
وقال الجيش الإسرائيلي -في وقت سابق- إن سلاحي الطيران والمدفعية شنا هجمات مشتركة على أهداف وصفها بالعسكرية في منطقة وادي السلوقي جنوب لبنان، تضم مباني عسكريّة وبنى تحتية تحتوي على وسائل قتالية لحزب الله.
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