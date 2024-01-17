السعايدة يوعز بتكثيف الجولات الرقابية على قطاع التعدين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوعز رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة لكوادر الهيئة بتكثيف تنفيذ حملات التفتيش والرقابة المكثّفة على قطاع التعدين، بما في ذلك مقالع البازلت العاملة بمختلف مناطق المملكة، للتأكد من التزامها بالحصول على الرخص والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة والعاملة دون ترخيص.



وشدّد السعايدة على مواصلة عمليات الرقابة وتكثيف حملات التدقيق على كافة الشاحنات المحملة للتأكد أن المواد الخام تم تحميلها من مواقع مرخصة وأن جميع المخالفات تم تصويبها.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة بالتعاون مع الجهات الأمنية والمحافظات المعنية لتعزيز الدور الرقابي على القطاع، من خلال الاستجابة السريعة في التوجه للموقع والتعامل مع الحالة وإزالة الاعتداء وحجز الآلية المستخدمة في الموقع المخالف والتحفظ عليها.

وثمّن إسناد المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات من أجل المحافظة على الثروات الطبيعية والمال العام.

