إلغاء مناظرة المرشحين الجمهوريين للرئاسة الأمريكية بسبب قلة المشاركين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت قناة ABC News الأمريكية بإلغاء جولة مناظرة للمرشحين المحتملين عن الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية في ولاية نيوهامبشير.



وقررت قناتا ABC News وWMUR اللتان تنظمان المناظرة، إلغاء الجولة التي كان من المقرر أن تجري في ولاية نيوهامبشير يوم الخميس المقبل لعدم حضور معظم المرشحين.



وفي أعقاب الانتخابات الحزبية التمهيدية للجمهوريين في ولاية آيوا، التي فاز فيها دونالد ترامب، قالت منافسته نيكي هايلي، التي حلت في المركز الثالث، إنها لن تشارك في المناظرات إلا بحضور ترامب أو الرئيس جو بايدن.



وحددت القناتان التلفزيونيتان المذكورتان الموعد الأقصى لتقديم الطلبات للمشاركة في المناظرة، لكن حملتي ترامب وهايلي لم تؤكدا حضورهما.



وكان المرشحان الآخران، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس والحاكم السابق لولاية نيوجيرسي كريس كريستي قد أعلنا عزمهما المشاركة، لكن كريستي أعلن في وقت لاحق انسحابه من السباق الانتخابي.



وبعد إعلان نيكي هايلي عدم مشاركتها في المناظرات بدون ترامب، اتهمها ديسانتيس بأنها "تخشى" المنافسة و "لا ترغب في الإجابة عن أسئلة صعبة".



وجدير بالذكر أن المرشحين المحتملين عن الحزب الجمهوري قد أجروا خمس جولات من المناظرات، لكن ترامب الذي يتصدر استطلاعات الرأي العام، لم يشارك في أي واحدة منها.

RT