الذهب يستقر عالمياً بعد تراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر سعر الذهب عالمياً يوم الأربعاء بعد انخفاض كبير في الجلسة السابقة إذ أضعفت تصريحات أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في آذار.
ولم يتغير سعر الذهب في المعاملات الفورية وبقي عند 2027.62 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما انخفض 1.3 % في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ الرابع من كانون الأول.
وتغير سعر العقود الآجلة للذهب الأمريكي بشكل طفيف إلى 2030.90 دولار.
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