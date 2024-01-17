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الذهب يستقر عالمياً بعد تراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة

1/17/2024 1:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر سعر الذهب عالمياً يوم الأربعاء بعد انخفاض كبير في الجلسة السابقة إذ أضعفت تصريحات أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في آذار.
ولم يتغير سعر الذهب في المعاملات الفورية وبقي عند 2027.62 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما انخفض 1.3 % في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ الرابع من كانون الأول.
وتغير سعر العقود الآجلة للذهب الأمريكي بشكل طفيف إلى 2030.90 دولار.




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