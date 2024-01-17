صاحبة (وجه الشمس) في تيلي تابيز تضع مولودها الأول

MENAFN - Khaberni) خبرني - زفّت صاحبة وجه الشمس الضاحك في مسلسل "تيلي تابيز" الشهير للأطفال خبر إنجاب طفلها الأول، وذلك عقب إعلان أنها تنتظر مولوداً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقررت جيس سميث المعروفة باسم Sun Baby في سلسلة "تيلي تابيز" وشريكها ريكي لاثام إبقاء جنس المولود سراً عن الجمهور في الوقت الحالي، بالإضافة إلى إخفاء اسم مولودهما الجديد. وشاركت جيس الأخبار المثيرة مع متابعيها على إنستغرام، وكتبت "أسبوع كامل منك" إلى جانب لقطة لأصابع مولودها الصغيرة وهي تمسك بيدها.

وسارع المعجبون إلى التعليقات لتهنئة الوالدين بالمولود الجديد. وكتب أحدهم " أوه. تهانينا. حظاً سعيداً مع كونك أماً. يمكنك فعل ذلك. ستصبحين أماً رائعة". وأضاف آخر "تهانينا يا سيدة الشمس". وقال ثالث مازحاً "يا إلهي! الشمس تنجب طفلاً..تهانينا".

وأبقت جيس معجبيها على اطلاع دائم على أخبارها طوال فترة حملها من خلال صفحتها على إنستغرام، والتي تملك أكثر من 9000 متابع. كما استخدمت منصة التواصل الاجتماعي للإعلان عن حملها، حيث شاركت صوراً لفحص الجنين وكتبت "عندما يصبح الاثنان ثلاثة". في حين لم ينشر ريكي بعد عن الوافد الجديد على صفحته الخاصة.

وكانت جيس قد دخلت عالم صناعة الترفيه لأول مرة في

1997 بعد ظهورها في البرنامج التلفزيوني الكلاسيكي

The Teletubbies

حيث لعبت دور وجه الشمس الضاحك، وتم بث العرض بين 1997 و2001. وكانت جيس قد كشفت سابقاً كيف كان والدها يسليها أثناء التصوير بالألعاب التي تمكنها من إطلاق ضحكتها الشهيرة، بحسب صحيفة ديلي ريكورد البريطانية.