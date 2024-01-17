80 مليار درهم تمويلات جديدة للقطاع الخاص في 11 شهراً

منحت البنوك المحلية أكثر من 80 مليار درهم كتمويلات جديدة للقطاع الخاص، في 11 شهراً، منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، ليرتفع إجمالي رصيد الائتمان التراكمي الممنوح له إلى أكثر من 1.257 تريليون درهم.

ويتصدر القطاع الخاص كأكبر المستفيدين من الائتمان من بنوك الدولة بنسبة 64% من إجمالي الائتمان المصرفي بالدولة وبحصة تبلغ 72.7% من حجم الائتمان المحلي.

وكانت الشركات التجارية والصناعية أكبر المستفيدين من التمويلات الممنوحة للقطاع الخاص، بقيمة تراكمية بلغت 836.5 مليار درهم، بينما بلغت القيمة التراكمية لتمويلات الأفراد 421 مليار درهم.

وأوضحت مؤشرات المصرف المركزي أن القيمة التراكمية للائتمان الممنوح للقطاع العام وصلت إلى 296.4 مليار درهم، فيما تقلص رصيد التمويلات الممنوحة للقطاع الحكومي إلى 185.7 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

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