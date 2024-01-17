إصابات بحوادث سير خلال اليوم الماضي - تفاصيل

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعاملت الفرق الميدانية المختصة مع حوادث مرورية متعددة في مناطق مختلفة من المملكة، حيث وقع تصادم بين مركبتين على الطريق المؤدي إلى الزرقاء بعد الجامعة الهاشمية. نجم عن الحادث إصابتين، إحداهما بليغة، تم نقلهما إلى مستشفى الزرقاء الحكومي لتلقي العلاج اللازم.

أفاد ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام بأن الحادث أدى إلى إغلاق المسرب الأيسر من الطريق، حيث يتم الآن تنظيم حركة المركبات والعمل على استعادة السيطرة المرورية في الموقع.

كما شهدت الفترة الأخيرة حادث انقلاب لمركبة شحن "تريلا" على الطريق الصحراوي، مع تسرب حمولتها من زيوت وديزل، مما تسبب في إصابة السائق بجروح تم نقله على إثرها إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري. تمت عمليات إزالة الحطام المروري وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير.

في حادث آخر، تعاملت الفرق مع تدهور مركبة باتجاه محافظة الكرك، بالقرب من محطة اللجون الأمنية، مما أدى إلى إصابة السائق، الذي تم نقله إلى مستشفى الكرك العسكري. تمت معالجة الحادث وتنظيم حركة المرور في المنطقة.