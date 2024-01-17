إصابات بحوادث سير خلال اليوم الماضي - تفاصيل

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- Khaberni) خبرني - تعاملت الفرق الميدانية المختصة مع حوادث مرورية متعددة في مناطق مختلفة من المملكة، حيث وقع تصادم بين مركبتين على الطريق المؤدي إلى الزرقاء بعد الجامعة الهاشمية. نجم عن الحادث إصابتين، إحداهما بليغة، تم نقلهما إلى مستشفى الزرقاء الحكومي لتلقي العلاج اللازم.
أفاد ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام بأن الحادث أدى إلى إغلاق المسرب الأيسر من الطريق، حيث يتم الآن تنظيم حركة المركبات والعمل على استعادة السيطرة المرورية في الموقع.
كما شهدت الفترة الأخيرة حادث انقلاب لمركبة شحن "تريلا" على الطريق الصحراوي، مع تسرب حمولتها من زيوت وديزل، مما تسبب في إصابة السائق بجروح تم نقله على إثرها إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري. تمت عمليات إزالة الحطام المروري وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير.
في حادث آخر، تعاملت الفرق مع تدهور مركبة باتجاه محافظة الكرك، بالقرب من محطة اللجون الأمنية، مما أدى إلى إصابة السائق، الذي تم نقله إلى مستشفى الكرك العسكري. تمت معالجة الحادث وتنظيم حركة المرور في المنطقة.
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