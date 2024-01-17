إرادات ملكية بالناصر والخلايلة وابو تايه والنسور

MENAFN - Khaberni) خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين عطوفة السيد سامح قاسم الناصر رئيسأ متفرغاً لهيئة الخدمة والإدارة العامة برتبة وراتب وزير اعتبارا من تاريخ ‎٢٠٢٤/١/١٤‏ .

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين الذوات التالية أسماؤهم مدراء تنفيذيين متفرغين في هيئة الخدمة والإدارة العامة، وذلك اعتبارا من تاريخ ‎٢٠٢٤/١/١٤‏

وعلى النحو التالي:

‎1- تعيين عطوفة المهندس مبارك عبد الرحيم فاضل الخلايلة مديرا تنفيذيا لإدارة تقييم الكفايات الوظيفية بالمجموعة الثانية من الفئة العليا.

‎2- تعيين عطوفة الدكتور بندر كريم أبو تايه مديرا تنفيذيا لإدارة تطوير السياسات والمعايير بالمجموعة الثانية من الفنة العليا.

‎3- ‏ تعيين عطوفة السيد ياسر أحمد محمد النسور مديرا تنفيذيا لإدارة الدعم الفني والاستشاري بالمجموعة الثانية من الفئة العليا .

‎4- تعيين عطوفة السيدة شروق محمد خالد عبد الغني مديرا تنفيذيا لإدارة الرقابة والامتثال بالمجموعة الثانية من الفنة العليا .