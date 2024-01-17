إدارة بايدن تتجه لإعادة تصنيف الحوثي جماعة إرهابية

MENAFN - Khaberni) خبرني -قال مصدر مطلع لشبكة CNN، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تعيد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تصنيف جماعة الحوثي كـ"كيان إرهابي عالمي"، وسط الهجمات المستمرة التي تشنها الميليشيا المتمركزة في اليمن.



في فبراير/شباط 2021، أزالت الإدارة الأمريكية تصنيف الحوثيين وألغت إدراجها كمنظمة إرهابية أجنبية، بعد أن تم تصنيفها في الأسابيع الأخيرة لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

في ذلك الوقت، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن قرار إزالة تصنيفات الجماعة كان مدفوعًا بمخاوف من أنها قد تؤثر على القدرة على تقديم المساعدة الحاسمة لشعب اليمن. وأضاف أن ذلك "اعتراف بالوضع الإنساني المتردي في اليمن".

من شأن إعادة تصنيف الحوثي أن يؤدي إلى تجميد الأصول وفرض قيود سفر على أعضاء الجماعة، لكنه لا يشمل عقوبات على أولئك الذين يقدمون "الدعم المادي" للجماعة، وفقًا لوزارة الخارجية.

وتزايدت الضغوط على الإدارة الأمريكية لإعادة تصنيف الحوثي بالتزامن مع قيام الجماعة المدعومة من إيران بشن هجمات على السفن في البحر الأحمر.

ونفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأسبوع الماضي ضربات ضد أهداف للحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن.