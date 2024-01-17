جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 525

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل ضابط وجندي في معارك شمال قطاع غزة، في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وبذلك، يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين المعترف بهم إلى 525 منذ السابع من تشرين الأول 2023، من بينهم 195 جنديا لقوا مصرعهم منذ بدء العملية البرية في 26 من الشهر نفسه.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 24285 شهيدا، بالإضافة إلى 61154 جريحا، والآلاف من المفقودين تحت الأنقاض.
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