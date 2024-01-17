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جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 525

1/17/2024 12:22:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل ضابط وجندي في معارك شمال قطاع غزة، في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وبذلك، يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين المعترف بهم إلى 525 منذ السابع من تشرين الأول 2023، من بينهم 195 جنديا لقوا مصرعهم منذ بدء العملية البرية في 26 من الشهر نفسه.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 24285 شهيدا، بالإضافة إلى 61154 جريحا، والآلاف من المفقودين تحت الأنقاض.

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