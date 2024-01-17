الشواربة: الأمانة تقدم دعما للراكب الأردني 10 ملايين دينار سنويا

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال أمين عمّان يوسف الشواربة، الثلاثاء، إن عدد مستخدمي باص عمّان والباص سريع التردد وصل إلى 44 مليونا و300 ألف راكب.

وأضاف الشواربة، خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "أمانة عمّان.. التحديات والحلول"، أن هناك قرابة 5 ملايين و800 ألف من المواطنين يستفيدون من باص عمّان بشكل مجاني.

وأشار إلى أن طول الشبكة التي يغطيها باص عمّان والباص سريع التردد يبلغ 870 كيلو مترا، وعدد الخطوط تصل إلى 43 خطا.

وبين أن الأمانة تقدم دعما للراكب الأردني بما قيمته 10 ملايين دينار سنويا.

وعن الحدائق التابعة لأمانة عمّان بين أنه منذ عام 2017 وحتى عام 2023 تم إنشاء 7 حدائق جديدة وتم إعادة تأهيل 77 حديقة، مبينا أن الحدائق لدى الأمانة على مستوى حدائق الحي أو الحدائق الكبرى أو المتنزهات وهذه الثلاثة تصنيفات موجودة لدى أمانة عمّان.

وأوضح أن ما تم زراعته خلال الفترة ذاتها هو 4835 دونما، وأكثر من نصف مليون شجرة وشجيرة، مضيفا "لدينا مشاتل خاصة لأمانة عمّان تغطينا بنسبة حوالي 76% ونعتمد على أنفسنا ذاتيا".

وتابع أن الأمانة زرعت حديثا 270 دونما و20 ألف شجرة في تلال الفوسفات التي تمثل "بؤرة بيئية سيئة".