الشواربة: الأمانة تقدم دعما للراكب الأردني 10 ملايين دينار سنويا

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- Khaberni) خبرني - قال أمين عمّان يوسف الشواربة، الثلاثاء، إن عدد مستخدمي باص عمّان والباص سريع التردد وصل إلى 44 مليونا و300 ألف راكب.
وأضاف الشواربة، خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "أمانة عمّان.. التحديات والحلول"، أن هناك قرابة 5 ملايين و800 ألف من المواطنين يستفيدون من باص عمّان بشكل مجاني.
وأشار إلى أن طول الشبكة التي يغطيها باص عمّان والباص سريع التردد يبلغ 870 كيلو مترا، وعدد الخطوط تصل إلى 43 خطا.
وبين أن الأمانة تقدم دعما للراكب الأردني بما قيمته 10 ملايين دينار سنويا.
وعن الحدائق التابعة لأمانة عمّان بين أنه منذ عام 2017 وحتى عام 2023 تم إنشاء 7 حدائق جديدة وتم إعادة تأهيل 77 حديقة، مبينا أن الحدائق لدى الأمانة على مستوى حدائق الحي أو الحدائق الكبرى أو المتنزهات وهذه الثلاثة تصنيفات موجودة لدى أمانة عمّان.
وأوضح أن ما تم زراعته خلال الفترة ذاتها هو 4835 دونما، وأكثر من نصف مليون شجرة وشجيرة، مضيفا "لدينا مشاتل خاصة لأمانة عمّان تغطينا بنسبة حوالي 76% ونعتمد على أنفسنا ذاتيا".
وتابع أن الأمانة زرعت حديثا 270 دونما و20 ألف شجرة في تلال الفوسفات التي تمثل "بؤرة بيئية سيئة".
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