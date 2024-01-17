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15.4 تريليون درهم التحويلات المالية في الإمارات خلال 11 شهراً

1/17/2024 12:21:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 15.4 تريليون درهم خلال 11 شهراً، من بداية عام 2023 وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، بأن الفترة حققت زيادة قدرها 2.8 تريليون درهم عن إجمالي التحويلات التي تمت في عام 2022 بشكل كامل.

بينما أظهرت استقطاب التحويلات ما بين البنوك الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 64.2% وبإجمالي 9.9 تريليون درهم. في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 35.8% وبإجمالي تجاوز 5.5 تريليون درهم.

على صعيد آخر، أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة 20.2 مليون شيك على مدار تلك الفترة من العام بقيمة إجمالية قاربت 1.2 تريليون درهم حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.

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