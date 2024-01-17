15.4 تريليون درهم التحويلات المالية في الإمارات خلال 11 شهراً

(MENAFN
- Al-Bayan)
تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 15.4 تريليون درهم خلال 11 شهراً، من بداية عام 2023 وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.
وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، بأن الفترة حققت زيادة قدرها 2.8 تريليون درهم عن إجمالي التحويلات التي تمت في عام 2022 بشكل كامل.
بينما أظهرت استقطاب التحويلات ما بين البنوك الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 64.2% وبإجمالي 9.9 تريليون درهم. في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 35.8% وبإجمالي تجاوز 5.5 تريليون درهم.
على صعيد آخر، أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة 20.2 مليون شيك على مدار تلك الفترة من العام بقيمة إجمالية قاربت 1.2 تريليون درهم حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.
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