نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الدحدوح كان مهددا بالشلل ويحتاج لعلاج
التاريخ
1/17/2024 12:15:34 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشف الكاتب الصحفي ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، عن أن وائل الدحدوح صحفي مهني وشجاع، متمنيًا له العلاج والشفاء إذ أن إصابته بالغة ومهدد بالشلل لأن لديه إصابة بالغة وبحالة لعلاج عاجل، وجيش الاحتلال تسبب في جرائم عديدة ضد عائلته.
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