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نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الدحدوح كان مهددا بالشلل ويحتاج لعلاج

1/17/2024 12:15:34 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشف الكاتب الصحفي ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، عن أن وائل الدحدوح صحفي مهني وشجاع، متمنيًا له العلاج والشفاء إذ أن إصابته بالغة ومهدد بالشلل لأن لديه إصابة بالغة وبحالة لعلاج عاجل، وجيش الاحتلال تسبب في جرائم عديدة ضد عائلته.

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