شركة TPAY تمكن خدمة الدفع عبر رقم الهاتف المحمول لـ PUBG MOBILE في مصر!

(MENAFN
- Golin Mena)
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 يناير 2024: TPAY MOBILE، التي تعتبر من أكثر الشركات الرائدة في مجال الدفع الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، من خلال شراكتها الاستراتيجية مع Tencent, تعلن اليوم عن انطلاق خدمة الدفع عبر رقم الهاتف المحمول للعبةـ PUBG MOBILEفي مصر.
هذا الإطلاق يتيح لجميع اللاعبين في مصر، سهولة شراء PUBG MOBILE UC من خلال متجر PUBG الرسمي "Midasbuy"، ويتم إضافة العملة التي اشتروها على الفور إلى حسابهم في PUBG MOBILE.
بفضل شراكتنا، قامت TPAY أيضًا بتمكين الدفع عبر رقم الهاتف المحمول لألعاب Tencent الأخرى في الإمارات، عُمان، وقطر. تتضمن الألعاب الجديدة Synced، Undawn، وWhiteout Survival، حيث يمكن الآن للاعبين القيام بشراءات داخل اللعبة مثل frost stars, وRC على موقع “Midasbuy” دون استخدام بطاقة الائتمان، حيث يتم إضافة المبلغ على الفور إلى فاتورة هواتفهم المحمولة أو خصمه من رصيدهم.
بدأت Tencent شراكتها الأولى مع TPAY Turkey (Payguru) في مايو 2019 لتوفير خدمة الشراء داخل لعبة PUBG MOBILE عبر الدفع عن طريق رقم الهاتف المحمول من خلال ثلاث شبكات اتصالات في تركيا. في وقت لاحق، تمت إضافة خدمة الدفع عن طريق التحويل البنكي كطريقة دفع أخرى في تركيا، وهي متوفرة من خلال ثمانية بنوك. وبعد نجاح هذه الشراكة، تم التوسع لتقديم خدمة الدفع عبر رقم الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال TPAY، مشملة PUBG Mobile وألعاب جديدة أخرى. ستغطي هذه الشراكة توسيع عمليات الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة TPAY لخدمات الدفع عبر رقم الهاتف المحمول أو المحفظة المباشرة.
حاليًا، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي واحدة من أسرع المناطق نموًا في مجال الألعاب في العالم، حيث يُقدر عدد اللاعبين بها بأكثر من 377 مليون لاعب مع توقعات ببلوغ قيمة 5 مليارات دولار في عام 2025. ويرجع هذا النمو بشكل كبير إلى أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا يشكلون ما يقرب من نصف السكان، مما أدى إلى نمو سوق الألعاب بشكل كبير خلال السنوات الماضية. وبالتالي، يُجذب هذا الارتفاع المزيد من اللاعبين الدوليين، سواء الناشرين أو شركات التطوير، إلى المنطقة، مما يخلق فرصة نأمل الاستفادة منها.
تمثل منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا فرصة غير مستغلة بشكل كبير لشركات الألعاب في جميع أنحاء العالم. بالتعاون مع تقنيات TPAY البسيطة والمبتكرة، وحلول شاملة تغطي كافة الخدمات، يمكن لجميع صناع الألعاب الوصول لملايين اللاعبين داخل المنطقة وتقديم طرق الدفع الأكثر أمانًا وسهولة وسلاسة في الاستخدام.
وأضاف Işık Uman، الرئيس التنفيذي لشركة TPAY: "من المتوقع أن ينمو سوق الألعاب في الشرق الأوسط بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11% خلال الفترة من 2023 إلى 2028، ومع ذلك، فإن الشركات خارج هذه المنطقة لم تُدرك القيمة الحقيقية - حتى الآن. شراكتنا مع Tencent، واحدة من أكبر شركات نشر الألعاب، ستوسع بشكل كبير نطاق وصولهم وستعزز نمو أعمالهم في هذه المنطقة. ستعزز هذه الشراكة دور TPAY كونها الموصل الرئيسي، الذي يساعد على جعل الجميع متصلا بالعالم الرقمي."
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