فيديو - شهداء في قصف طائرة مسيرة لمركبة قرب مخيم بلاطة بنابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد عدد من الشبان في قصفت طائرة إسرائيلية مسيرة، فجر اليوم الأربعاء، لمركبة قرب مخيم بلاطة شرق نابلس.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن طائرة مسيرة قصف مركبة قرب مفرق بردى بمحاذاة مخيم بلاطة، الأمر الذي أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها، دون معرفة أي تفاصيل عن مصابين أو شهداء، حيث منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان.
وشوهدت السيارة وقد اشتعلت فيها النيران وقد حاصرتها الجيبات العسكرية، بينما أطلقت قوات الاحتلال النار على طواقم اسعاف الهلال الأحمر ومنعتها من الوصول للمركبة المشتعلة.
وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بعد ذلك مخيمي بلاطة وعسكر سط حملة مداهمة واسعة وتفتيش للمنازل.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه تمكن من الوصول إلى السيارة المستهدفة بالقصف، بعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة، لافتة إلى أنه تم انتشال جثمان أحد الشبان الذين يبدوا انهم كانوا داخل المركبة، وذلك من تحت الركام الذي وضعته قوات الاحتلال بمكان المركبة المستهدفة التي تم الاستيلاء عليها.
وأشارت مصادر أن قوات الاحتلال احتجزت جثامين شبان آخرين الى جانب المركبة قبل أن تنسحب من المنطقة.
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