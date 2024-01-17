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فيديو - شهداء في قصف طائرة مسيرة لمركبة قرب مخيم بلاطة بنابلس

1/17/2024 12:13:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد عدد من الشبان في قصفت طائرة إسرائيلية مسيرة، فجر اليوم الأربعاء، لمركبة قرب مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن طائرة مسيرة قصف مركبة قرب مفرق بردى بمحاذاة مخيم بلاطة، الأمر الذي أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها، دون معرفة أي تفاصيل عن مصابين أو شهداء، حيث منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان.


وشوهدت السيارة وقد اشتعلت فيها النيران وقد حاصرتها الجيبات العسكرية، بينما أطلقت قوات الاحتلال النار على طواقم اسعاف الهلال الأحمر ومنعتها من الوصول للمركبة المشتعلة.


وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بعد ذلك مخيمي بلاطة وعسكر سط حملة مداهمة واسعة وتفتيش للمنازل.


وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه تمكن من الوصول إلى السيارة المستهدفة بالقصف، بعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة، لافتة إلى أنه تم انتشال جثمان أحد الشبان الذين يبدوا انهم كانوا داخل المركبة، وذلك من تحت الركام الذي وضعته قوات الاحتلال بمكان المركبة المستهدفة التي تم الاستيلاء عليها.


وأشارت مصادر أن قوات الاحتلال احتجزت جثامين شبان آخرين الى جانب المركبة قبل أن تنسحب من المنطقة.



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