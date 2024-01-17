الأرصاد: كميات من الغيوم تغطي سماء المملكة اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع بقاء الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة بوجه عام، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شرقية خفيفة السرعة.
وحذرت من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.
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