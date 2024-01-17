الأرصاد: كميات من الغيوم تغطي سماء المملكة اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع بقاء الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة وفق الأرصاد الجوية.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة بوجه عام، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شرقية خفيفة السرعة.



وحذرت من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.

