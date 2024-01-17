مالية النواب تناقش اليوم موازنة وزارة الاتصال ومؤسسات الإعلام الرسمي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يستكمل مجلس النواب، الأربعاء، جلسته التشريعية الذي يناقش خلالها، قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، اعتبارا من المادة الثامنة، فيما تجتمع لجان نيابية مختصة بعد انتهاء الجلسة، لمناقشة مشاريع قوانين وقضايا عدة.



وأقر المجلس خلال جلسة الأربعاء الماضي، أربع مواد أُخرى، هي: الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، من أصل 16 هي مجموع مواد مشروع القانون.



وفي ملحق جدول أعمال المجلس، فإن النواب يناقشون تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022.



وتواصل اللجنة المالية النيابية، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارة الاتصال الحكومي، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وكالة الأنباء الأردنية، هيئة الإعلام، قناة المملكة، ومجالس المحافظات.



وتجتمع لجنة الاقتصاد والاستثمار، لمناقشة رؤية التحديث الاقتصادي.

وتناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية، موضوع تصفير عدادات كهرباء الطاقة المتجددة.

