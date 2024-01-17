الاتحاد الأوروبي يدرج السنوار على قائمته للإرهاب وقيادي بحماس يراه تحيزا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي، رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار بقائمة الإرهاب التابعة للاتحاد إلى جانب فرض عقوبات عليه. وفي حين رحبت الخارجية الإسرائيلية بالقرار وصفه قيادي بحماس بأنه انحياز للاحتلال وقرار مثير للسخرية.



وقال مجلس الاتحاد الأوروبي -في بيان على موقعه الإلكتروني- "قرر المجلس إضافة فرد واحد إلى قائمة الاتحاد للإرهاب، وهو يحيى السنوار، الزعيم السياسي بحركة حماس"، ليصبح ثالث قيادي بالحركة مدرج على اللائحة ذاتها.



وذلك بعد إعلان الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إدراج اثنين من قادة الحركة على القائمة، هما محمد الضيف، رئيس أركان كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس ومروان عيسى، نائب الضيف.



وأوضح الاتحاد أن القرار جزء من رده على ما سماه "التهديد الذي شكّلته حماس وهجماتها التي يصفها بالإرهابية والعشوائية في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد إطلاقها عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

