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جيش الاحتلال يعلن عن مقتل ضابط وجندي في معارك غزة

1/17/2024 12:13:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل ضابط وجندي في معارك شمال قطاع غزة الليلة الماضية.


وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس بإصابة 26 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأضاف الجيش بحسب هيئة البث الإسرائيلية، أن عدد الجنود والضباط الجرحى منذ 7 تشرين الأول الماضي، بلغ 2567 ومنذ بداية العملية البرية 1135.





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