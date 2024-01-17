الأمن العام يتعامل مع حادث سير بالقرب من الجامعة الهاشمية

ونوهت الدوريات خلال التقرير المروري انه نتج عن الحادث اعاقة بالمسرب الأيمن للطريق وجاري العمل على رفع الأثر المروري . كما واشارت الدوريات انها تعاملت خلال 24 ساعة الماضية مع حادثي تدهور لمركبات ، حيث وقع حادث تدهور على طريق عمان/الكرك نتج عنه اصابة واحدة ، كما وقع حادث تدهور آخر لتريلا شحن محملة بمادة الصويا نتج عن الحادث انسكاب للحمولة واصابة السائق .

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