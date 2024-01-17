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الأمن العام يتعامل مع حادث سير بالقرب من الجامعة الهاشمية

1/17/2024 12:13:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقع صباح اليوم الأربعاء حادث تصادم بين مركبتين ما بعد الجامعة الهاشمية باتجاه الزرقاء نتح عنه اصابة بين المتوسطة والبالغة تم اسعافها من قبل كوادر الدفاع المدني وفقا لما افادت الدوريات الخارجية


ونوهت الدوريات خلال التقرير المروري انه نتج عن الحادث اعاقة بالمسرب الأيمن للطريق وجاري العمل على رفع الأثر المروري .
كما واشارت الدوريات انها تعاملت خلال 24 ساعة الماضية مع حادثي تدهور لمركبات ، حيث وقع حادث تدهور على طريق عمان/الكرك نتج عنه اصابة واحدة ، كما وقع حادث تدهور آخر لتريلا شحن محملة بمادة الصويا نتج عن الحادث انسكاب للحمولة واصابة السائق .

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