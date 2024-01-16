استقالة ثلاثة مسؤولين بريطانيين من الحزب الحاكم بسبب خلافات حول ترحيل اللاجئين إلى رواندا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 16 - 1 (كونا) -- أعلن ثلاثة من كبار المسؤولين في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا اليوم الثلاثاء استقالتهم من مناصبهم بسبب خلافات مع رئيس الوزراء بشأن قانون ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا.
وأكد كل من لي أندرسون وبراندون كلارك سميث استقالتهما من منصبيهما كنائبين لرئيس حزب المحافظين بينما استقالت النائبة جاين ستيفنسون من منصبها كسكرتيرة برلمانية في وزارة الأعمال والتجارة.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الاستقالات جاءت قبيل تصويت مجلس العموم على تعديلات اقترحها النواب على مشروع قانون ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا.
والتحق المسؤولون الثلاثة بمجموعة من النواب المحافظين يقودهم وزير الهجرة السابق روبرت جينريك للتصويت على تعديلات تشدد كثيرا من اجراءات الترحيل وقبول طلبات اللجوء على عكس رغبة رئيس الوزراء ريشي سوناك.
وصوت نواب مجلس العموم على أربعة تعديلات لجلسة اليوم الثلاثاء أولها اعتبار رواندا بلدا آمنا وقد حظي هذا التعديل الرئيسي بدعم 331 صوتا مقابل 262 صوتا معارضا له من بينهم 60 نائبا محافظا.
وتقدمت الحكومة بهذا التعديل لتجاوز أحكام قضائية سابقة صادرة عن محكمة النقض والمحكمة العليا التي اعتبرت رواندا "بلدا غير آمن" وبالتالي لا يمكن ترحيل أي لاجئ من بريطانيا إليها.
ورفض 525 نائبا فيما وافق 58 آخرين على التعديل الثاني الذي تقدم به روبرت جينريك الذي يهدف للحد من قدرة اللاجئين على نقض قرارات ترحيلهم إلى رواندا على مستوى المحاكم البريطانية.
وفي المقابل صوت النواب لصالح التعديل الثالث الذي يبقي منفذا قانونيا لحالات اللجوء الخاصة التي تثبت ان رواندا ليست آمنة بالنسبة لهم بواقع 330 صوتا مقابل رفض 55 صوتا.
ورفض النواب مقترح حزب العمال المعارض القاضي بتأسيس لجنة خاصة تتابع التطورات الأمنية في رواندا ويمكنها سحب صفة "آمنة" من البلد الإفريقي إذا تغيرت الظروف السياسية فيه بواقع 336 صوتا مقابل 262 صوتا.
وينتظر أن يصوت النواب يوم غد الأربعاء على مشروع القانون برمته والذي سيشكل اختبارا حقيقيا وصعبا لسلطة رئيس الوزراء لاسيما إذا قرر نواب حزبه ال60 تجاهل توجيهاته والالتحاق بنواب المعارضة لإلغاء هذا المشروع من الاساس.
يذكر أن مشروع القانون مبني على الاتفاق مع رواندا والذي أعلن عنه رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون في إبريل 2022 ويقضي بنقل عدد غير محدود من المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء إلى رواندا مقابل مساعدات بريطانية مباشرة للدولة الافريقية بقيمة 120 مليون جنيه استرليني (نحو 150 مليون دولار).
ويرى جونسون أن رواندا لديها القدرة على استيعاب عشرات الآلاف من طالبي اللجوء وستحصل على المساعدة المادية من جانب بلاده مؤكدا أن حكومته خصصت ميزانية بقيمة نصف مليار جنيه (623 مليون دولار) لمراجعة نظام اللجوء وترحيل المهاجرين غير الشرعيين والتحكم بأعداد المهاجرين.
وكان مقررا ان تقلع اول طائرة من لندن الى كيغالي في 14 يونيو 2022 لكن قضايا رفعها لاجئون ومنظمات حقوقية ضد الحكومة أدت إلى تجميد عمليات الترحيل إلى أجل غير مسمى.
وفي منتصف نوفمبر الماضي أيدت المحكمة العليا البريطانية قرار محكمة النقض الذي اعتبر خطة ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا بأنها "غير قانونية".
واعتبرت المحكمة العليا أن "ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا ينطوي على مخاطر حقيقية على حياتهم مع عدم وجود ضمانات بشأن عدم إعادة ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية" مؤكدة أن اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين تشدد على ضرورة حماية طالبي اللجوء من إعادة الترحيل نحو بلدانهم الأصلية.
وقبلها بخمسة أشهر وصف حكم محكمة النقض (خطة رواندا) بأنها "غير قانونية" معللا ذلك بأن "رواندا غير آمنة حتى يمكن ترحيل طالبي اللجوء اليها". (النهاية)
م ر ن / م ع ح ع
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