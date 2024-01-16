Wednesday, 17 January 2024 08:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استقالة ثلاثة مسؤولين بريطانيين من الحزب الحاكم بسبب خلافات حول ترحيل اللاجئين إلى رواندا

1/16/2024 11:28:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 16 - 1 (كونا) -- أعلن ثلاثة من كبار المسؤولين في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا اليوم الثلاثاء استقالتهم من مناصبهم بسبب خلافات مع رئيس الوزراء بشأن قانون ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا.
وأكد كل من لي أندرسون وبراندون كلارك سميث استقالتهما من منصبيهما كنائبين لرئيس حزب المحافظين بينما استقالت النائبة جاين ستيفنسون من منصبها كسكرتيرة برلمانية في وزارة الأعمال والتجارة.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الاستقالات جاءت قبيل تصويت مجلس العموم على تعديلات اقترحها النواب على مشروع قانون ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا.
والتحق المسؤولون الثلاثة بمجموعة من النواب المحافظين يقودهم وزير الهجرة السابق روبرت جينريك للتصويت على تعديلات تشدد كثيرا من اجراءات الترحيل وقبول طلبات اللجوء على عكس رغبة رئيس الوزراء ريشي سوناك.
وصوت نواب مجلس العموم على أربعة تعديلات لجلسة اليوم الثلاثاء أولها اعتبار رواندا بلدا آمنا وقد حظي هذا التعديل الرئيسي بدعم 331 صوتا مقابل 262 صوتا معارضا له من بينهم 60 نائبا محافظا.
وتقدمت الحكومة بهذا التعديل لتجاوز أحكام قضائية سابقة صادرة عن محكمة النقض والمحكمة العليا التي اعتبرت رواندا "بلدا غير آمن" وبالتالي لا يمكن ترحيل أي لاجئ من بريطانيا إليها.
ورفض 525 نائبا فيما وافق 58 آخرين على التعديل الثاني الذي تقدم به روبرت جينريك الذي يهدف للحد من قدرة اللاجئين على نقض قرارات ترحيلهم إلى رواندا على مستوى المحاكم البريطانية.
وفي المقابل صوت النواب لصالح التعديل الثالث الذي يبقي منفذا قانونيا لحالات اللجوء الخاصة التي تثبت ان رواندا ليست آمنة بالنسبة لهم بواقع 330 صوتا مقابل رفض 55 صوتا.
ورفض النواب مقترح حزب العمال المعارض القاضي بتأسيس لجنة خاصة تتابع التطورات الأمنية في رواندا ويمكنها سحب صفة "آمنة" من البلد الإفريقي إذا تغيرت الظروف السياسية فيه بواقع 336 صوتا مقابل 262 صوتا.
وينتظر أن يصوت النواب يوم غد الأربعاء على مشروع القانون برمته والذي سيشكل اختبارا حقيقيا وصعبا لسلطة رئيس الوزراء لاسيما إذا قرر نواب حزبه ال60 تجاهل توجيهاته والالتحاق بنواب المعارضة لإلغاء هذا المشروع من الاساس.
يذكر أن مشروع القانون مبني على الاتفاق مع رواندا والذي أعلن عنه رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون في إبريل 2022 ويقضي بنقل عدد غير محدود من المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء إلى رواندا مقابل مساعدات بريطانية مباشرة للدولة الافريقية بقيمة 120 مليون جنيه استرليني (نحو 150 مليون دولار).
ويرى جونسون أن رواندا لديها القدرة على استيعاب عشرات الآلاف من طالبي اللجوء وستحصل على المساعدة المادية من جانب بلاده مؤكدا أن حكومته خصصت ميزانية بقيمة نصف مليار جنيه (623 مليون دولار) لمراجعة نظام اللجوء وترحيل المهاجرين غير الشرعيين والتحكم بأعداد المهاجرين.
وكان مقررا ان تقلع اول طائرة من لندن الى كيغالي في 14 يونيو 2022 لكن قضايا رفعها لاجئون ومنظمات حقوقية ضد الحكومة أدت إلى تجميد عمليات الترحيل إلى أجل غير مسمى.
وفي منتصف نوفمبر الماضي أيدت المحكمة العليا البريطانية قرار محكمة النقض الذي اعتبر خطة ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا بأنها "غير قانونية".
واعتبرت المحكمة العليا أن "ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا ينطوي على مخاطر حقيقية على حياتهم مع عدم وجود ضمانات بشأن عدم إعادة ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية" مؤكدة أن اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين تشدد على ضرورة حماية طالبي اللجوء من إعادة الترحيل نحو بلدانهم الأصلية.
وقبلها بخمسة أشهر وصف حكم محكمة النقض (خطة رواندا) بأنها "غير قانونية" معللا ذلك بأن "رواندا غير آمنة حتى يمكن ترحيل طالبي اللجوء اليها". (النهاية)

م ر ن / م ع ح ع




MENAFN16012024000071011013ID1107730218

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث