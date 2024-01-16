الرئيس الفرنسي يعلن مجموعة إجراءات من أجل فرنسا أقوى وأكثر عدالة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 16 - 1 (كونا) -- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء عن مجموعة إجراءات من أجل "فرنسا أقوى وأكثر عدالة".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للرئيس ماكرون عقد في قصر (الاليزيه) في إطار (موعد مع الأمة) والذي قد وعد به الفرنسيين أخيرا لإعطاء أهمية جديدة لولايته الرئاسية الثانية بعد سقوط شعبيته العام الماضي إثر تبني قانون التقاعد الجديد المثير للجدل إضافة الى قانون الهجرة الذي أثار انقساما داخل الغالبية الرئاسية.
وتطرق ماكرون إلى مواضيع عدة منها خطة لمكافحة العقم والتسلح الديموغرافي بالإضافة إلى تعديل مدة إجازة الوضع.
وفيما يتعلق بالتربية والتعليم قال ماكرون إنه يرغب في استعادة السيطرة وتحديد الاستخدام السليم للشاشات من قبل الأطفال في المدرسة معلنا عن تغييرات في البرامج المدرسية بما فيها إعادة التربية المدنية و"دعم النصوص التأسيسية للأمة".
وأضاف ماكرون ان المسرح سيصبح إلزاميا في المدرسة في مرحلة الإعدادية من العام المقبل فيما سيعود تاريخ الفن إلى المدارس المتوسطة والثانوية.
وأعلن عن زي مدرسي "فريد" تم اختباره في 100 مدرسة واحتمال تعميمه على جميع المدارس الحكومية في عام 2026.
وكشف عن تضاعف العمليات التي تستهدف تجار المخدرات لتزداد الوتيرة بدءا من الأسبوع المقبل حيث سيتم تنفيذ عشر عمليات من هذا النوع كل أسبوع مشددا على أهمية مكافحة تهريب المخدرات.
وبشأن الاجراءات المالية للدولة أكد ماكرون رغبته في تطبيق الإجراء المقدم في الربع الثاني من 2023 والذي يخص التخفيض الضريبي للطبقات المتوسطة والبالغ ملياري يورو (نحو 17ر2 مليار دولار) اعتبارا من عام 2025.
وجاء هذا القرار بعد ان أشار وزير الاقتصاد برونو لومير إلى إدراج هذا التخفيض إن أمكن من موازنة 2025.
وأعلن الرئيس ماكرون الأسبوع الماضي تكليف وزير التربية السابق غابريال أتال (رئيس الوزراء الجديد) لتشكيل الحكومة بعد استقالة اليزابيث بورن بعد 20 شهرا على توليها المنصب وخوضها معارك قاسية مع الشارع الفرنسي. (النهاية)
م ع / ر س
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