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الرئيس الفرنسي يعلن مجموعة إجراءات من أجل فرنسا أقوى وأكثر عدالة

1/16/2024 11:28:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 16 - 1 (كونا) -- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء عن مجموعة إجراءات من أجل "فرنسا أقوى وأكثر عدالة".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للرئيس ماكرون عقد في قصر (الاليزيه) في إطار (موعد مع الأمة) والذي قد وعد به الفرنسيين أخيرا لإعطاء أهمية جديدة لولايته الرئاسية الثانية بعد سقوط شعبيته العام الماضي إثر تبني قانون التقاعد الجديد المثير للجدل إضافة الى قانون الهجرة الذي أثار انقساما داخل الغالبية الرئاسية.
وتطرق ماكرون إلى مواضيع عدة منها خطة لمكافحة العقم والتسلح الديموغرافي بالإضافة إلى تعديل مدة إجازة الوضع.
وفيما يتعلق بالتربية والتعليم قال ماكرون إنه يرغب في استعادة السيطرة وتحديد الاستخدام السليم للشاشات من قبل الأطفال في المدرسة معلنا عن تغييرات في البرامج المدرسية بما فيها إعادة التربية المدنية و"دعم النصوص التأسيسية للأمة".
وأضاف ماكرون ان المسرح سيصبح إلزاميا في المدرسة في مرحلة الإعدادية من العام المقبل فيما سيعود تاريخ الفن إلى المدارس المتوسطة والثانوية.
وأعلن عن زي مدرسي "فريد" تم اختباره في 100 مدرسة واحتمال تعميمه على جميع المدارس الحكومية في عام 2026.
وكشف عن تضاعف العمليات التي تستهدف تجار المخدرات لتزداد الوتيرة بدءا من الأسبوع المقبل حيث سيتم تنفيذ عشر عمليات من هذا النوع كل أسبوع مشددا على أهمية مكافحة تهريب المخدرات.
وبشأن الاجراءات المالية للدولة أكد ماكرون رغبته في تطبيق الإجراء المقدم في الربع الثاني من 2023 والذي يخص التخفيض الضريبي للطبقات المتوسطة والبالغ ملياري يورو (نحو 17ر2 مليار دولار) اعتبارا من عام 2025.
وجاء هذا القرار بعد ان أشار وزير الاقتصاد برونو لومير إلى إدراج هذا التخفيض إن أمكن من موازنة 2025.
وأعلن الرئيس ماكرون الأسبوع الماضي تكليف وزير التربية السابق غابريال أتال (رئيس الوزراء الجديد) لتشكيل الحكومة بعد استقالة اليزابيث بورن بعد 20 شهرا على توليها المنصب وخوضها معارك قاسية مع الشارع الفرنسي. (النهاية)

م ع / ر س



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